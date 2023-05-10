Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Карбахаль первым в истории сыграл на пяти чемпионатах мира. Он защищал ворота сборной Мексики на ЧМ 1950, 1954, 1958, 1962 и 1966 годов. Также он участвовал в Олимпиаде-1948.

Голкипер провел всю карьеру в Мексике, где выступал за "Реал Эспанья" и "Леон".

Позже достижения Антонио Карбахаля повторили шесть футболистов - немец Лотар Маттеус, итальянец Джанлуиджи Буффон, мексиканцы Рафаэль Маркес и Гильермо Очоа, аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, также сыгравшие на пятке.