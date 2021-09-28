Умер легендарный футболист "Ливерпуля"

Об этом сообщает официальный Twitter "Ливерпуля".

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Роджер Хант ушел из жизни в возрасте 83 лет.



Лучшую часть своей футбольной карьеры Хант провел именно в "Ливерпуле", где стал настоящей легендой клуба. Он является лучшим бомбардиром клуба в чемпионате Англии - на его счету 244 гола в 404 матчах.



В общем Роджер Хант сыграл за "Ливерпуль" 492 матча и забил 285 мячей. Он является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба. Больше голов только в Иана Раша (346).



В 1966 году Хант в составе сборной Англии выиграл чемпионат мира. Форвард дважды выигрывал чемпионат Англии, один раз он выиграл Кубок страны и трижды - Суперкубок.