Умер легендарный футболист "Ливерпуля"
В возрасте 83 лет умер легендарный футболист "Ливерпуля" Роджер Хант
Об этом сообщает официальный Twitter "Ливерпуля".
Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Роджер Хант ушел из жизни в возрасте 83 лет.
Лучшую часть своей футбольной карьеры Хант провел именно в "Ливерпуле", где стал настоящей легендой клуба. Он является лучшим бомбардиром клуба в чемпионате Англии - на его счету 244 гола в 404 матчах.
В общем Роджер Хант сыграл за "Ливерпуль" 492 матча и забил 285 мячей. Он является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба. Больше голов только в Иана Раша (346).
В 1966 году Хант в составе сборной Англии выиграл чемпионат мира. Форвард дважды выигрывал чемпионат Англии, один раз он выиграл Кубок страны и трижды - Суперкубок.
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