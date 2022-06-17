Об этом сообщает Der Spiegel.

Режиссер и сценарист умер в кругу семьи, в Гари в регионе Лангедок-Руссильон на юге страны. Как призналась его жена, звездный мужчина умер "мирно, от старости, сегодня утром, у себя дома, в Гарри, в окружении своих близких".

Причиной смерти называют старость и остановку сердца.

Жан-Луи Трентиньян родился в 1930 году в семье предпринимателя. С детства юноша мечтал стать автомобилистом, но в 19 лет изменил свое мнение. Тогда он сходил на пьесу "Скупой" и решил стать актером.

Трентиньян снялся примерно в 160 фильмах и пьесах, среди прочих - в "Мужчине и женщине" Клода Лелуша и в драме Михаэля Ханеке "Любовь". Последний раз легендарного актера и режиссера увидели на экранах в 2019 году в фильме "Самые прекрасные годы жизни".

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