Умер легендарный французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
Знаменитый французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян скончался на 91-м году жизни
Об этом сообщает Der Spiegel.
Режиссер и сценарист умер в кругу семьи, в Гари в регионе Лангедок-Руссильон на юге страны. Как призналась его жена, звездный мужчина умер "мирно, от старости, сегодня утром, у себя дома, в Гарри, в окружении своих близких".
Причиной смерти называют старость и остановку сердца.
Жан-Луи Трентиньян родился в 1930 году в семье предпринимателя. С детства юноша мечтал стать автомобилистом, но в 19 лет изменил свое мнение. Тогда он сходил на пьесу "Скупой" и решил стать актером.
Трентиньян снялся примерно в 160 фильмах и пьесах, среди прочих - в "Мужчине и женщине" Клода Лелуша и в драме Михаэля Ханеке "Любовь". Последний раз легендарного актера и режиссера увидели на экранах в 2019 году в фильме "Самые прекрасные годы жизни".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.52
Покупка 34.52Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.98Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное