Об этом пишет The Associated Press

Пеле боролся с раком толстой кишки и перенес операцию по удалению опухоли.

Он также прошел курс химиотерапии, но желаемых результатов он не принес.

В последнее время Пеле находился в больнице.

На счету Пеле три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970), 92 матча и 77 голов за сборную Бразилии. Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.

В октябре ему исполнилось 82 года.

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