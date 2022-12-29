Умер легендарный бразильский футболист Пеле
На 83-м году жизни после длительной борьбы с болезнью скончался легендарный игрок сборной Бразилии Пеле
Об этом пишет The Associated Press
Пеле боролся с раком толстой кишки и перенес операцию по удалению опухоли.
Он также прошел курс химиотерапии, но желаемых результатов он не принес.
В последнее время Пеле находился в больнице.
На счету Пеле три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970), 92 матча и 77 голов за сборную Бразилии. Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.
В октябре ему исполнилось 82 года.
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