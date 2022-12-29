Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Умер легендарный бразильский футболист Пеле

Умер легендарный бразильский футболист Пеле

29 декабря, 2022 четверг
21:13
Спорт

На 83-м году жизни после длительной борьбы с болезнью скончался легендарный игрок сборной Бразилии Пеле

Об этом пишет The Associated Press

Пеле боролся с раком толстой кишки и перенес операцию по удалению опухоли.

Он также прошел курс химиотерапии, но желаемых результатов он не принес.

В последнее время Пеле находился в больнице.

На счету Пеле три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970), 92 матча и 77 голов за сборную Бразилии. Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.

В октябре ему исполнилось 82 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
29 декабря, 2022 четверг
Последствия массированной атаки России 29 декабря: ситуация в регионах
29 декабря, 2022 четверг
У Путина отвергли любые разговоры на основе "формулы мира" Зеленского
Володимир Путін
Автор Максим Розумный
28 декабря, 2022 среда
Какая Украина нужна Путину?
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 41.4
    Продажа 42.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 декабря
21:46
Трое погибших и шесть раненых: МВД рассказало о последствиях ракетного удара по Украине 29 декабря
21:35
Обзор
Массированные российские ракетные обстрелы, помощь Украине от Запада и новогодняя ночь в Польше без фейерверков. Мировые СМИ об Украине 29 декабря
21:23
Руководители разведки США и Британии рассказали, как пытались предотвратить большую войну в Украине
21:15
Обновлено
Минобороны и ВСУ о якобы падении украинской ракеты в Беларуси: "Не исключена провокация со стороны РФ"
20:21
Эксклюзив
Герасимов и Шойгу могут покинуть Пригожина возле Бахмута, чтобы тот показал, какой он полководец, - военный эксперт Мусиенко
20:14
Нидерланды изменили условия предоставления автоматического убежища россиянам - беглецам от мобилизации
20:09
Эксклюзив
Оккупанты в Мариуполе чувствуют себя спокойно: привозили свои семьи под Новый год и открывали дискотеки, - советник мэра Андрющенко
20:07
Ракеты ATACMS – "именно то, что Украине сейчас нужно", - генерал Ходжес
20:05
OPINION
Русская елка в Сербии. Подарок с намеком?
20:00
Обзор
Победные новости 309-го дня войны: украинское ПВО сбивает 80% российских ракет, Жадан получил медаль, а Британия выделит Украине миллиарды
19:48
В 2023 году выйдет документальный фильм о Стене Ли, создателе Человека-паука
19:40
В ЕС выступили против ограничений на поездки в Китай, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса
19:36
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:34
В Киеве уровень доступности электроэнергии высок, есть шансы на днях вернуться к тому, что был перед обстрелами, - гендиректор Yasno
19:19
Оккупанты незаконно вывозят медработников из Донецка в Мариуполь, а в Луганской области лечат более 100 вагнеровцев, - Генштаб
19:14
Президент Украины подписал Закон "О медиа"
19:06
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
К весне у россиян закончатся ракеты, а дальше они смогут производить один залп на три месяца, - военный эксперт Свитан
19:00
Обзор
Как приготовить вкусности без света: ТОП-7 советов к новогоднему столу
18:44
Михаил Саакашвили
"Развитие деменции в результате интоксикации тяжелыми металлами": американский врач в суде дал показания о состоянии Саакашвили
18:30
Договоренность об иранских ракетах для РФ есть, однако Тегеран еще размышляет, - пресс-секретарь ГУР Юсов
18:25
Стивен Кинг озвучил самое заветное желание на новый год
18:15
ВСУ приблизились к Кременной, россияне готовятся обороняться возле Луганска, - Генштаб
18:09
OPINION
Наталья Диденко
Недолюбленный декабрь
17:54
В Украине из-за войны повреждено или разрушено более 25 тыс. км дорог
17:54
Нападение России с территории Беларуси вполне реально, потому что это стратегическое преимущество Путина – оппозиционер Латушко
17:53
С начала полномасштабного вторжения Зеленский провел 352 официальных международных телефонных разговора
17:52
Эксклюзив
Эвакуационный поезд медназначения вывез с прифронтовых территорий 2,5 тыс. пациентов, - координатор проектов "Врачей без границ"
17:28
Анонс
"Истории войны", 18:00. Эффект накопления ракетного террора бездействует. Россию ждет трибунал
17:23
Спонсором мемориального центра "Бабий Яр" стал фонд семьи миллиардера Блаватника
17:20
Украина победит до конца 2023 года – полковник в отставке Багдонас
17:19
Замена водительского удостоверения и получение выписки о несудимости: в Дии тестируют новые услуги
17:17
Обновлено
У Лукашенко заявили о падении "украинской ракеты" на территории Беларуси
17:13
Зеленский на встрече с Байденом попросил танки и самолеты, но согласия не получил, – Politico
16:51
В полиции рассказали, будут ли наказывать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь
16:46
На деоккупированных территориях четырех областей Украины обнаружили тела 1116 погибших гражданских
16:38
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко: консультации будущих послов в профильном комитете ВР отменил предатель-Янукович, должны их вернуть
16:35
Эксклюзив
Оккупанты взяли под охрану мосты на трассе Мариуполь - Симферополь, потому что ожидают нашего контрнаступления, - советник мэра Мариуполя Андрющенко
16:35
В результате ракетных ударов россиян повреждено 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры, - ГСЧС
16:22
Премьер Италии Мелони поддержала Украину и пообещала приехать в Киев в феврале
16:18
Взымали с херсонцев налоги для России: двум чиновницам объявили подозрение в госизмене
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV