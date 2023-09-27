Умер крымский историк и писатель Олекса Гайворонский
В Крыму в среду, 27 сентября, после продолжительной болезни скончался историк, телеведущий и писатель Олекса Гайворонский. Он был автором сценария к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке "Хидыр-деде"
Об этом сообщили в издании Crimean Tatars.
"Его вклад в историю крымских татар сложно оценить. Он открыл нам мир Крымского Ханства и Золотой Орды, рассказал обо всех сохранившихся памятниках полуострова. Он по крупицам собирал историю Страны Крым и щедро делился своими знаниями", – говорится в сообщении.
Гайворонский был сценаристом первого крымскотатарского детского фильма-сказки "Хидыр-деде", исследовал биографию Исмаила Гаспринского для фильма "Переводчик" и Бекира Чобан-Заде в фильме "Путь джигита".
В 2011-2014 годах мужчина преподавал свои исследования и исторические знания Гайворонского в статьях для Радио Свобода, телевизионных программ для канала ATR ("Прогулки по Крыму с Алексей Гайворонским") и издания Crimean Tatars.
После аннексии Крыма Россией в 2014-м Гайворонский остался в родном Бахчисарае. Он говорил, что остается гражданином Украины, который продолжает жить в Крыму, и называл себя "пленником исторических обстоятельств".
В 2016 году на Форуме издателей во Львове писатель презентовал одну из своих книг - "Країна Крим. Очерки о памятниках истории Крымского ханата".
В январе 2017 года историк удалил все свои страницы в соцсетях, оставив в своем Facebook ссылку на электронную почту, ставшую его единственным средством связи.
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