Умер крымский историк и писатель Олекса Гайворонский

Об этом сообщили в издании Crimean Tatars.

"Его вклад в историю крымских татар сложно оценить. Он открыл нам мир Крымского Ханства и Золотой Орды, рассказал обо всех сохранившихся памятниках полуострова. Он по крупицам собирал историю Страны Крым и щедро делился своими знаниями", – говорится в сообщении.

Гайворонский был сценаристом первого крымскотатарского детского фильма-сказки "Хидыр-деде", исследовал биографию Исмаила Гаспринского для фильма "Переводчик" и Бекира Чобан-Заде в фильме "Путь джигита".

В 2011-2014 годах мужчина преподавал свои исследования и исторические знания Гайворонского в статьях для Радио Свобода, телевизионных программ для канала ATR ("Прогулки по Крыму с Алексей Гайворонским") и издания Crimean Tatars.

После аннексии Крыма Россией в 2014-м Гайворонский остался в родном Бахчисарае. Он говорил, что остается гражданином Украины, который продолжает жить в Крыму, и называл себя "пленником исторических обстоятельств".

В 2016 году на Форуме издателей во Львове писатель презентовал одну из своих книг - "Країна Крим. Очерки о памятниках истории Крымского ханата".

В январе 2017 года историк удалил все свои страницы в соцсетях, оставив в своем Facebook ссылку на электронную почту, ставшую его единственным средством связи.