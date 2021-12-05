Умер композитор и музыкант Даниил Перцов
На 49-м году жизни скончался украинский композитор и музыкант-мультиинструменталист из группы "Хорея Казацкая" Даниил Перцов
Об этом сообщает "Хорея Казацкая" в facebook.
"Общество! Наш друг, коллега и брат Даниил Перцов отошел ныне в мир иной. Прощай, дорогой Даниил! Прости и прощай! Мы тебя очень любим", - написали в группе.
Музыкант был госпитализирован в больницу с коронавирусом и находился в реанимации.
Даниил Перцов – член Союза композиторов Украины. Играл на многих инструментах, в частности, шалмеи (разновидность сурьмы), поморти и цинка (корнет). С 2005 года являлся частью "Хореи Казацкой".
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