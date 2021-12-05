Умер композитор и музыкант Даниил Перцов

Об этом сообщает "Хорея Казацкая" в facebook.

"Общество! Наш друг, коллега и брат Даниил Перцов отошел ныне в мир иной. Прощай, дорогой Даниил! Прости и прощай! Мы тебя очень любим", - написали в группе.

Музыкант был госпитализирован в больницу с коронавирусом и находился в реанимации.

Даниил Перцов – член Союза композиторов Украины. Играл на многих инструментах, в частности, шалмеи (разновидность сурьмы), поморти и цинка (корнет). С 2005 года являлся частью "Хореи Казацкой".

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