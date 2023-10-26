Умер командующий ВС ВСУ в 2010-2012 годах генерал-полковник Сергей Онищенко

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в фейсбуке.

Родился Сергей Онищенко 23 февраля 1954-го в Чугуеве Харьковской области в военной семье: его отец – также летчик. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию, Академию Вооруженных Сил Украины.

Начал службу с должности старшего летчика. Позже стал командиром эскадрильи, затем заместителем командира и командиром истребительного авиационного полка, заместителем командира авиационной дивизии.

В 1992 году Сергей Онищенко был назначен на должность заместителя начальника боевой подготовки управления Военно-Воздушных сил Украины. В 1997-м – командира истребительной авиационной дивизии, а в следующем году – командира 14-го авиационного корпуса.

В 2004-м он стал первым заместителем Командующего Воздушными Силами ВС Украины. А в период 2010-12 годов занял должность командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Генерал-полковник Сергей Онищенко отмечен многими государственными наградами, медалями и отличиями.