Умер известный украинский режиссер Виталий Малахов
Два дня Малахов находился в больнице в тяжелом состоянии, куда попал по скорой
На 68 году жизни ушел из жизни украинский режиссер, руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь – Дочь Малахова.
"Во вторник утром папу забрали на скорой (время ожидания в Киеве 5 часов) и начался ад.
В течение двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо.
Пока диагноз установлен – о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", - написала Даша.
Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, лауреат национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, народный артист Украины.
С 1987 года — художественный руководитель-директор Киевского академического драматического театра на Подоле, в его работе более 60 спектаклей.
Труппа Виталия Малахова презентовала театральное искусство Украины в других странах: в США, Великобритании, Италии, Мексике, Коста-Рике, Финляндии, Германии, Греции, Турции и других странах.
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