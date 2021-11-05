Умер известный украинский режиссер Виталий Малахов

На 68 году жизни ушел из жизни украинский режиссер, руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь – Дочь Малахова.

"Во вторник утром папу забрали на скорой (время ожидания в Киеве 5 часов) и начался ад.

В течение двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо.

Пока диагноз установлен – о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", - написала Даша.

Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, лауреат национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, народный артист Украины.



С 1987 года — художественный руководитель-директор Киевского академического драматического театра на Подоле, в его работе более 60 спектаклей.

Труппа Виталия Малахова презентовала театральное искусство Украины в других странах: в США, Великобритании, Италии, Мексике, Коста-Рике, Финляндии, Германии, Греции, Турции и других странах.