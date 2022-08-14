Умер "израильский поп-король" Цвик Пик: автор музыки для победительницы Евровидения-1998 Dana International и тесть Тарантино
Умер исполнитель израильской попмузыки Цвик Пик, 14 августа его нашли мертвым в доме в Рамат-ха-Шароне
Об этом сообщило израильское издание " Исраэль ха-Йом ".
Как говорится в сообщении, 14 августа нашли мертвым израильского певца Цвика Пика.
"Популярный израильский исполнитель и музыкант Цвика Пик умер на 73-м году жизни – 14 августа его нашли мертвым в доме в Рамат-ха-Шароне", - пишет издание.
Карьера Пика длилась полвека, он стал известен в 70-х годах прошлого века как "король израильской попмузыки". Его называли одним из самых заметных голосов в израильской культуре.
Также отмечается, что Цвик Пик написал музыку к песне Diva для победительницы Евровидения-1998 Dana International.
"Музыкант перенес инсульт 4 года назад, почти перестал появляться на публике. В 2018 году его дочь, певица Даниэла Пик, вышла замуж за Квентина Тарантино", - говорится в сообщении.
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