Умер итальянский певец Тото Кутуньо
На 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный итальянский певец и автор песен Тото Кутуньо
Об этом пишет Ansa.
Певец и автор песен скончался сегодня, 22 августа, около 16:00 в больнице Сан-Рафаэле в Милане, куда он был госпитализирован.
Его менеджер Данило Манкузо сообщил ANSA об этом, объяснив, что "после продолжительной болезни певцу стало хуже в последние месяцы".
Справка. Тото Кутуньо – итальянский поп-певец, композитор-песенник, инструменталист, победитель песенного конкурса в Санремо и Евровидения-1990. Родился в июле 1943 года в Тоскане. С детства интересовался музыкой. Прославился поначалу как автор песен. Его произведения исполняли Адриано Челентано, Джо Дасен, Мирей Матье, Далида. Впоследствии стал и сам петь, получив большой мировой успех. Особенно его любили в СССР, где он регулярно гастролировал. Записал 16 альбомов. В 2006 году поддержал Украину и Оранжевую революцию, но уже в 2015 году в канун концерта в Киеве поздравил Путина с днем рождения.
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