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Умер итальянский модельер Ренато Балестра

27 ноября, 2022 воскресенье
02:32
Мир

В возрасте 98 лет скончался знаменитый итальянский модельер Ренато Балестра

Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на семью дизайнера.

Похороны Ренато Балестры пройдут во вторник, 29 ноября, в римской церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Подробные причины смерти модельера не сообщают, ему было 98 лет.

Балестра родился в Триесте в 1924 году. В 1954 году он начал работать в Риме, через 4 года представил свои коллекции в США. В 1959 году модельер открыл в Риме свое первое ателье.

Балестру называют мастером синего цвета и художником моды. Именно он создал знаменитую технику "вышивающей росписи", рисовал на всех видах тканей.

Итальянец делал сценические костюмы для таких кинозвезд, как Ава Гарднер, Софи Лорен, Натали Вуд, Элизабет Тейлор, Клаудия Кардинале.

Ренато Балестра одевал членов нескольких королевских семей.

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Культура
Италия
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