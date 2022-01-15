Умер итальянский модельер Нино Черрути

Об этом сообщает WWD.

Черрутти скончался в больнице Верчелли в Пьемонте, куда был госпитализирован для операции на суставе.

Нино Черрути был одной из ведущих фигур в мужской моде в XX веке, его стиль был одновременно элегантным и непринужденным. В период расцвета своей деятельности модельер одевал многих голливудских звезд.

Черрути основал свой дом высокой моды, Cerruti, в 1967 году в Париже. Нино Черрути также руководил семейным бизнесом Lanificio Fratelli Cerruti, который был основан в 1881 году его дедом.