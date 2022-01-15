Умер итальянский модельер Нино Черрути
На 92-м году жизни скончался итальянский модельер Нино Черрути
Об этом сообщает WWD.
Черрутти скончался в больнице Верчелли в Пьемонте, куда был госпитализирован для операции на суставе.
Нино Черрути был одной из ведущих фигур в мужской моде в XX веке, его стиль был одновременно элегантным и непринужденным. В период расцвета своей деятельности модельер одевал многих голливудских звезд.
Черрути основал свой дом высокой моды, Cerruti, в 1967 году в Париже. Нино Черрути также руководил семейным бизнесом Lanificio Fratelli Cerruti, который был основан в 1881 году его дедом.
- Напомним, в апреле 2021 года от коронавируса в возрасте 59 лет скончался звездный израильский дизайнер Альбер Эльбаз.
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