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Умер исполнитель хита Gangsta's Paradise рэпер Кулио

29 сентября, 2022 четверг
11:02
Мир

В 59 лет умер американский рэпер Кулио, ставший известным благодаря своим хитам Gangsta's Paradise и Fantastic Voyage

Об этом пишет CNN со ссылкой на друга и менеджера рэпера Джарез Поузи.

Он отметил, что Кулио умер в среду во второй половине дня по восточному времени в Лос-Анджелесе. Детали смерти недоступны.

Позже CNN связались с капитаном пожарной службы Лос-Анджелеса Эриком Скоттом. Он подтвердил, что пожарные и парамедики действительно выезжали по безотлагательному вызову на 2900 блок Южной Чесапик-авеню в 16:00 по местному времени. Когда они прибыли, нашли мужчину, который никак не реагировал на присутствие медиков, после чего начали "реанимационные действия в течение примерно 45 минут". Смерть была зафиксирована около 17:00.

"Мы огорчены потерей нашего дорогого друга и умершего сегодня днем клиента Кулио. Он коснулся мира своим талантом, и его будет очень не хватать", - отметила менеджер Кулио Шейла Финенган в заявлении для CNN.

Рэпер Кулио родился в 1963 году. Согласно информации на его официальном вебсайте , он вырос в Комптоне, Калифорния.

Его музыкальная карьера началась в 1982 году. Тогда он стал известен на андеграундной сцене. Первой песней, принесшей ему славу, была Fantastic Voyage, написанная в 1994 году.

Однако по-настоящему популярным Кулио стал после записи хита Gangsta's Paradise, ставшего саундтреком к ленте "Опасные мысли" (1995). За эту песню в 1996 году рэпер получил "Грэмми". В 2022 году Gangsta's Paradise собрала 1 мдрд просмотров на ютубе.

За время своей карьеры Кулио продал более 17 млн пластинок со своими треками.

Кроме того, он работал над саундтреком к сериалу "Кенан и Кел" от Nickelodeon, а также внес свою лепту в альбом "Лаборатория Декстера: эксперимент хип-хопа", куда вошли песни разных хип-хоп-исполнителей, вдохновленных одноименным мультсериалом.

В 2008 году на телеканале Oxygen транслировалось собственное телешоу рэпера "Правила Кулио".

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