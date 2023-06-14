Умер иллюстратор комиксов Marvel Джон Ромита-старший

О его смерти объявил его сын Джон Ромита-младший.

"Я говорю это с тяжелым сердцем, Мой отец умер мирно во сне. Он легенда в мире искусства, и для меня было бы честью пойти его стопами. Пожалуйста, сохраните свои мысли и соболезнования здесь из уважения к моей семье. Он был лучшим человеком, которого я когда-либо встречал", - пишет Ромита-младший.

Компания Marvel также отреагировала на смерть Джона Рамиты-старшего.

"Он был столпом Вселенной Marvel, и его талант определил десятилетия самых известных историй и персонажей Marvel. Семья Marvel потеряла одну из своих легенд, и мы оплакиваем утрату творческого гиганта. Наши сердца с его семьей и близкими", - говорится в заявлении.

Кто такой Джон Ромита-старший

Джон Ромита-старший – художник комиксов. Американец знаменит своими работами для Marvel Comics, в частности комиксами серии "The Amazing Spider-Man".

Ромита родился в январе 1930 года в Бруклине, был старшим из пяти детей. Интерес к рисованию американца поощряли дома и в школе. В 1938 году он приобрел две копии первого комикса о Супермене – один из них использовал в качестве пособия для рисования.

После окончания средней школы начал работать коммерческим художником. Джон Ромита-старший начал тайно рисовать комиксы для своего друга, который впоследствии выдавал их за собственные работы.

В 1950-х годах Ромита уже начал работать под своим именем. Его карьера начала стремительно развиваться в 1966 году, когда он начал рисовать комикс The Amazing Spider-Man.

Мистер Ромита-старший также известен тем, что создал внешний облик Мэри Джейн Уотсон, любимой человека-паука. Под руководством художника в Marvel были представлены ряд других незабываемых персонажей, в частности Кингпина, Люка Кейджа и Росомаху.

В 1996 году Джон Ромита-старший ушел на пенсию, но продолжал работать над спецпроектами для Marvel и DC.