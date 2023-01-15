Умер грузинский актер Вахтанг Кикабидзе

Об этом сообщает грузинский телеканал Mtavari .

По информации канала Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете имени Ивана Джавахишвили в 1959-1965 годах, в Институте иностранных языков – в 1961-1963 годах. С 1959 года – артист филармонии.

Сыграл более 30 ролей в кино, с 1967 был участником музыкального ансамбля "Орера".

Известность Вахтанг Кикабидзе получил после выхода фильма "Мимино" в 1977 году, где он сыграл летчика Валико Мизандари. У актера 16 наград, среди которых звание Заслуженного артиста Украины.

Ко Дню независимости Украины в 2021 году он получил от президента Украины Владимира Зеленского орден князя Ярослава Мудрого.

После вторжения России в Грузию в 2008 году Кикабидзе не гастролировал в стране-агрессоре. Активно поддерживал Украину.

С 2020 года являлся депутатом парламента Грузии от блока "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция "Сила в единстве".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb