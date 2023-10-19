Умер голливудский актер и звезда фильма "Рокки" Берт Янг

Об этом пишет The New York Times и Reuters .

Отмечается, что о его смерти сообщила дочь актера Энн Мореа Стайнгизер и впоследствии менеджер Линда Бенски. О причине смерти они не сказали, однако известно, что актер скончался 8 октября.

Берт Янг стал более известен благодаря своей роли Поли Пеннино, друга Рокки и брата его любимой в фильмах о Рокки Бальбоа. Он также собрал 10 номинаций на "Оскар" и выиграл три награды, включая приз за лучший фильм.

Он также принимал участие в лентах "Китайский квартал", "Папа из Гринвич-Виллидж" и "Однажды в Америке". Он также неоднократно появлялся на телевидении в таких сериалах, как M*A*S*H, The Rockford Files, Baretta и Law & Order.

"Позже Янг сделал имя художника, чьи работы выставлялись в галереях по всему миру", – добавили в сообщении.