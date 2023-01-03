Об этом пишет коллектив издания в некрологе.

"В ночь со 2 на 3 января, на 75-м году жизни, умер Анатолий Федорович Горлов, многолетний главный редактор "Голос Украины", - говорится в сообщении.

В этой должности он служил до конца своего последнего рабочего дня, а 2 января еще играл в футбол с коллективом редакции.

"Сейчас все слова кажутся недостаточными и неточные. Потому что Горлов для нас был кем-то большим, чем просто начальником. Он задавал стиль, темп и ритм редакционному организму. По нему мы сверяли свои часы. Он – был, и этим определялось все остальное в течение последних тридцати. с лишним лет. И не представлялось – иначе", - добавляют коллеги.

О смерти известного журналиста также пишет информационная служба Национального союза журналистов Украины.

В НСЖУ отмечают, что Анатолий Горлов родился в с. Любимовка Михайловского района Запорожской области окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Более 40 лет отдал журналистике - работал редактором в Государственном комитете УССР по телевидению и радиовещанию, в РАТАУ, в редакции "Голоса Украины" - первым заместителем главного редактора, главным редактором.

Горлов удостоен почетного звания "Заслуженный журналист Украины", награжден орденами "За заслуги" ІІ и ІІІ степени, Почетной грамотой Верховной Рады Украины, отличием Министерства обороны Украины.

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