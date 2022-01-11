Умер глава Европарламента Сассоли

Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куило в Twitter.

"Президент Европейского Парламента Дэвид Сассоли скончался в 1.15 утра 11 января в больнице в Авионе (Италия), куда он был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Дата и место похорон будут объявлены в течение скорого времени. Президент Европарламента Дэвид Сассоли скончался в возрасте 65 лет.

Сасоли находился в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация требовалась из-за серьезного осложнения в результате дисфункции иммунной системы.

Справка: Европарламент – это законодательный орган ЕС, состоящий из 705 членов, имеющий одного председательствующего и избираемого прямым голосованием граждан Евросоюза. Президент Европарламента избирается на два года, сам парламент – пять.

В прошлом телеведущий и журналист Давид Сассоли попал в Европарламент как левоцентристский политик в 2009 году. С 2014 по 2019 год был вицеголовой, затем – стал седьмым итальянцем, избранным на должность президента этого органа.