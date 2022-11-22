Умер Герой Украины Юрий Шухевич – политзаключенный, сын командующего УПА
В ночь на 22 ноября ушел в вечность Герой Украины, сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича, общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Шухевич
Об этом сообщает NTA со ссылкой на супругу Героя Наталью Шухевич.
Как отмечается, Юрий Шухевич скончался в Германии, где находился на лечении. Ему было 89 лет.
Также информацию о смерти Шухевича в комментарии Эспрессо подтвердил руководитель отдела информации и связей с общественностью Львовского облсовета Владимир Телюк.
Справочно. Юрий-Богдан Романович Шухевич родился 28 марта 1933 в селе Обзоров в семье Романа и Александры Шухевичей. Тогда Львовское воеводство Второй Польской Республики. В настоящее время – Радеховский район Львовской области. Украинский политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва, член Украинской Хельсинкской Группы, активный диссидент, политический заключенный в 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 годах.
Юрий Шухевич провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. 1990-1994 стал организатором и председателем УНА-УНСО. В августе 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.
Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное