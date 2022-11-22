Об этом сообщает NTA со ссылкой на супругу Героя Наталью Шухевич.

Как отмечается, Юрий Шухевич скончался в Германии, где находился на лечении. Ему было 89 лет.

Также информацию о смерти Шухевича в комментарии Эспрессо подтвердил руководитель отдела информации и связей с общественностью Львовского облсовета Владимир Телюк.

Справочно. Юрий-Богдан Романович Шухевич родился 28 марта 1933 в селе Обзоров в семье Романа и Александры Шухевичей. Тогда Львовское воеводство Второй Польской Республики. В настоящее время – Радеховский район Львовской области. Украинский политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва, член Украинской Хельсинкской Группы, активный диссидент, политический заключенный в 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 годах.

Юрий Шухевич провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. 1990-1994 стал организатором и председателем УНА-УНСО. В августе 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.