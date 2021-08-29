Умер Герой Украины подполковник Александр Петраковский
В воскресенье, 29 августа, скончался Герой Украины подполковник Александр Петраковский, который был тяжело ранен на Донбассе в июле 2014 года
Об этом сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук в facebook.
Он напомнил, что 20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра Петраковского, обеспечивая прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем .
В ходе боя Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место. За это он был награжден званием Героя Украины.
"Последствия сражения стали для Александра Петраковского ужасными ... Кома, десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация.
Долгих семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Но смерть забрала его от нас ", - написал Ткачук.
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