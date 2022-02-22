Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба
Умер Герой Украины, диссидент 91-летний Иван Дзюба. Он был ведущим литературоведом, украинским шестидесятником
Об этом Радио Свобода сообщил литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский.
"Сегодня утром во сне на 91 году жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Многие – это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба. - это интеллектуальный проводник и пресс-секретарь украинского "шестидесятничества". И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба - это человек, который всегда имел мужество говорить правду", - сообщил он.Справка: Иван Михайлович Дзюба - украинский литературовед, литературный критик, общественный деятель, диссидент советских времен, Герой Украины (2001), академик НАН Украины, второй Министр культуры Украины (1992-1994), председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко –2001), руководитель отдела общих энциклопедических исследований Института энциклопедических исследований НАН Украины.
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