Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар

Об этом сообщает французское издание Liberacion .

Как стало известно во вторник, 13 сентября, в возрасте 91 года умер Жан-Люк Годар.

"Господин умер как кинематографист с тысячей жизней и столь же плодотворным, сколь и многогранным творческим наследием, которое является воплощением противоречий искусства, находящегося в постоянном поиске. Он покидает карьеру, усыпанную шедеврами и недоразумениями, которые сделали его легендой еще при жизни" , – пишет Liberacion.

Справка

Жан-Люк Годар – кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, один из величайших представителей направления "французской новой волны" в кинематографе. Его часто считают самым радикальным французским режиссером 60-х и 70-х годов. Подход Годара к фильмам, политике и философии сделал его одним из самых влиятельных режиссеров. За свою карьеру снял более 120 лент, самые известные из которых "На последнем дыхании", "Презрение", "Банда аутсайдеров", "Безумный Пьеро". Получил множество наград, в частности "Оскар", а также премии Берлинского, Каннского и Венецианского фестивалей.

В ночь на вторник, 13 сентября , в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии "Эмми".

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