Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
6 сентября скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо
Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката актера.
Ему было 88 лет.
Бельмондо получил известность после роли в фильме "На последнем дыхании" (1960). Также сыграл в фильме "Профессионал" и других.
В первых своих картинах он создал образ юного бунтаря с неотразимой улыбкой, стал объектом культового поклонения молодежи ("бельмондизм").
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