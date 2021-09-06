Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката актера.



Ему было 88 лет.



Бельмондо получил известность после роли в фильме "На последнем дыхании" (1960). Также сыграл в фильме "Профессионал" и других.



В первых своих картинах он создал образ юного бунтаря с неотразимой улыбкой, стал объектом культового поклонения молодежи ("бельмондизм").





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