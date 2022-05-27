Умер Энди Флетчер – один из основателей группы Depeche Mode
Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер скончался в возрасте 60 лет
Об этом сообщили на странице группы в Facebook.
"Мы поражены и полны безмерной печали в связи с преждевременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди Флетчера. У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда вам требовалась поддержка, дружеская беседа, веселая компания или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это тяжелое время", - написали участники Depeche Mode.
В конце 70-х годов прошлого века Энди Флетчер со школьным другом Винсом Кларком организовали музыкальную группу No Romance in China. В ней он играл на бас-гитаре. В 80-х, после знакомства с Мартином Гором, Энди и Винс переформатировали группу и назвали ее Composition of Sound. Потом к ним присоединился Дэвид Гаан, и группа стала называться Depeche Mode.
Коллектив создал свой известный стиль, сочетая электронную и рокмузыку.
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