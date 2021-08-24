Умер ексглава КГГА Владимир Бондаренко
Умер екснардеп и бывший председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко
Об этом сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова в Facebook.
Бондаренко умер на 69-м году жизни.
"Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко. Народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, председатель Киевской городской государственной администрации, активный участник Помаранчевой революции и Революции Гидности. Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. скучаю ", - написала она.
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