Умер ексглава КГГА Владимир Бондаренко

Об этом сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова в Facebook.



Бондаренко умер на 69-м году жизни.

"Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко. Народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, председатель Киевской городской государственной администрации, активный участник Помаранчевой революции и Революции Гидности. Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. скучаю ", - написала она.

