Умер экскандидат в президенты США Доул, проигравший выборы Клинтону

Об этом сообщает Голос Америки .

Смерть Боба Доула подтвердили в фонде его супруги Элизабет Доул.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что сенатор Роберт Джозеф Доул скончался сегодня утром во сне. 79 лет своей жизни он отдал верному служению Соединенным Штатам Америки", – заявили в фонде.

В феврале Доул объявил, что у него диагностирован рак легких четвертой стадии и что он начнет лечение.

Боб Доул вырос в небогатой семье в Канзасе и стал одним из рекордсменов среди республиканских сенаторов по продолжительности работы в высшей палате Конгресса, только недавно его обошел нынешний глава республиканцев Митч Макконнелл.

Доул служил в американской армии в 1942-1948 годах и был награжден медалями "Бронзовая звезда" и "Пурпурное сердце" за службу во время Второй мировой войны. Он был тяжело ранен в Италии в 1945 году, из-за чего у него на всю жизнь была ограничена подвижность правой руки.

Боб Доул был избран в Конгресс в 1961 году и четырежды участвовал в борьбе за кресла в Белом доме. Сначала как кандидат в вице-президенты в паре с президентом Джеральдом Фордом в 1976 году – их попытка была неудачной. После этого он дважды, в 1980 и 1988 годах, участвовал в республиканских президентских праймериз, но проиграл Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему соответственно.

Наконец, в 1996 году Республиканская партия выдвинула его своим кандидатом в президенты, но он проиграл Биллу Клинтону, что фактически стало окончанием его политической карьеры.

В январе 2018 года Доул был награжден Золотой медалью Конгресса, высшей награды для гражданских лиц "За службу стране как солдата, законодателя и государственного деятеля".

Боб Доул попал в заголовки новостей, когда встал со своей инвалидной коляски, чтобы отдать честь бывшему политическому сопернику Джорджу Бушу-старшему на похоронах бывшего президента в 2018 году. Буш, как и Доул, был ветераном войны, и этот жест был воспринят многими как символ уходящей эпохи политической культуры и уважения к соперникам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb