Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Умер экскандидат в президенты США Доул, проигравший выборы Клинтону

Умер экскандидат в президенты США Доул, проигравший выборы Клинтону

5 декабря, 2021 воскресенье
22:52
Мир

На 99-м году жизни скончался бывший американский сенатор и кандидат в президенты США Боб Доул

Об этом сообщает Голос Америки .

Смерть Боба Доула подтвердили в фонде его супруги Элизабет Доул.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что сенатор Роберт Джозеф Доул скончался сегодня утром во сне. 79 лет своей жизни он отдал верному служению Соединенным Штатам Америки", – заявили в фонде.

В феврале Доул объявил, что у него диагностирован рак легких четвертой стадии и что он начнет лечение.

Боб Доул вырос в небогатой семье в Канзасе и стал одним из рекордсменов среди республиканских сенаторов по продолжительности работы в высшей палате Конгресса, только недавно его обошел нынешний глава республиканцев Митч Макконнелл.

Доул служил в американской армии в 1942-1948 годах и был награжден медалями "Бронзовая звезда" и "Пурпурное сердце" за службу во время Второй мировой войны. Он был тяжело ранен в Италии в 1945 году, из-за чего у него на всю жизнь была ограничена подвижность правой руки.

Боб Доул был избран в Конгресс в 1961 году и четырежды участвовал в борьбе за кресла в Белом доме. Сначала как кандидат в вице-президенты в паре с президентом Джеральдом Фордом в 1976 году – их попытка была неудачной. После этого он дважды, в 1980 и 1988 годах, участвовал в республиканских президентских праймериз, но проиграл Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему соответственно.

Наконец, в 1996 году Республиканская партия выдвинула его своим кандидатом в президенты, но он проиграл Биллу Клинтону, что фактически стало окончанием его политической карьеры.

В январе 2018 года Доул был награжден Золотой медалью Конгресса, высшей награды для гражданских лиц "За службу стране как солдата, законодателя и государственного деятеля".

Боб Доул попал в заголовки новостей, когда встал со своей инвалидной коляски, чтобы отдать честь бывшему политическому сопернику Джорджу Бушу-старшему на похоронах бывшего президента в 2018 году. Буш, как и Доул, был ветераном войны, и этот жест был воспринят многими как символ уходящей эпохи политической культуры и уважения к соперникам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Вторая мировая война
выборы в США
Читайте также:
Реджеп Таїп Ердоган
4 декабря, 2021 суббота
Эрдоган подписал указ об изменении международного названия Турции
Алексей Резников
3 декабря, 2021 пятница
Резников заявил о планах увеличить зарплату военных на 30% и поддержал сокращение срочной службы
путін
4 декабря, 2021 суббота
Победной войны для Путина не будет, поскольку грузы "200" уничтожат Россию, - Яковенко
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.2
    Покупка 27.2
    Продажа 27.45
  • EUR
    Покупка 30.63
    Продажа 31.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
5 декабря
22:35
SpaceX
Украина отправила в США спутник "Січ-2-30", который выведет на орбиту компания SpaceX
22:17
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 17-го тура
22:00
Алексей Резников
Резников предложил сдерживать российскую агрессию с помощью военных инструкторов из стран НАТО
21:43
Работник, пострадавший от взрыва на Бурштынской ТЭС, скончался в реанимации
21:24
УПЛ: "Десна" и "Мариуполь" устроили "перестрелку" с 6 голами
20:50
Олаф Шольц
В Германии две из трех партий проголосовали за коалиционное соглашение
20:28
В Украину прибыла вторая партия в 66 тыс. тонн угля из США
20:01
Осталось уговорить Джошуа: Промоутер рассказал, когда может состояться супербой Фьюри с Усиком
19:35
Умер композитор и музыкант Даниил Перцов
19:21
На Закарпатье во время катания на снегоходах заблудились трое туристов
18:50
"Александрия" разгромила "Минай" в чемпионате Украины
18:40
На портале "Дия" появилась возможность оформить субсидии, - Шмыгаль
18:19
Угрожает 6 лет заключения: Подруге Протасевича предъявили обвинение в Беларуси
17:55
Гол экс-футболиста "Шахтера" принес МЮ первую победу под руководством нового тренера
17:40
Bayraktar-TB2
Турция заверила, что поставки в Украину "Байракторов" не связаны с напряжением на границе с РФ
17:17
ООС
На фронте вторые сутки удерживается "тишина"
16:55
Папа Франциск
Папа Римский извинился перед православными за ошибки католиков
16:38
Дональд Трамп
Трамп заявил, что собрал $1 млрд на создание новой соцсети
16:21
Жозеп Боррель
Боррель пообещал, что ЕС будет твердо стоять за Украину в условиях угрозы российской агрессии
15:51
"Заря" победила "Ингулец" и вышла на третье место в УПЛ
15:41
Блинкен и Лавров устроили ожесточенный спор об Украине в кулуарах саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ, - Bloomberg
15:15
Девин Хейни
Американский боксер защитил чемпионский титул в категории Ломаченко
14:54
"На Донбассе мы строим российское национальное государство", - Пушилин
14:41
Договоренности по поводу встречи Путина и Байдена "вживую" нет, - помощник президента РФ
14:19
В этот раз все серьезнее: Порошенко в интервью французскому изданию L’Express рассказал, зачем Путин давит на Европу
14:00
Беларусь вручила военному атташе Украины ноту протеста
13:40
Зимняя природа
ГСЧС предупреждает водителей: на Украину надвигаются туманы и гололедица
13:23
Манфред Вебер
Новые удары России по Украине будут концом "Северного потока - 2", - глава наибольшей фракции Европарламента
12:56
Пятидесятники
В Подмосковье устроили облаву на пятидесятников
12:25
Павел Климкин
"К Харьковским соглашениям я не имел никакого касательства", - Павел Климкин
12:00
Сара Нетаньяху
В Израиле судят мужчину за высмеивание жены Нетаньяху
11:34
В Николаевской области нашли мертвым 9-летнего мальчика
11:11
Польша задержала корабль с пьяными россиянами
10:50
Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции предотвратили покушение на Эрдогана, - СМИ
10:20
"Все ключевые решения без "Единой России" не проходили. И без ее руководства", - Пушилин о "гражданской войне" на Донбассе
10:00
Прокуратура начала расследование гибели лебедей в Винницкой области
09:37
Мэр Полтавы Александр Мамай
Мэр Полтавы Мамай говорит, что на Донбассе идет война между "братьями"
09:16
"Проснулся" вулкан Семеру на Яве. Есть жертвы
08:55
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 278 смертей, 3 тыс. госпитализаций, более 6 тыс. заражений
08:30
ОНАПТ
Персонал Одесской пищевой академии отправляют в отпуск за свой счет, - СМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV