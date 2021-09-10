Умер экс-президент Португалии Сампаю

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



Ему был 81 год.

Сампаю госпитализировали в конце августа, у экс-президента были проблемы респираторного характера.

Он провел два срока на посту президента - с 1996 по 2006 год. В 1989 году он занял пост мэра Лиссабона и пробыл в должности до 1995 года.

После президентства стал спецпредставителем генсека ООН по глобальному плану борьбы с туберкулезом. В 2013 году Сампаю организовал платформу для сирийских студентов, чтобы решить проблему доступа к образованию из-за войны в Сирии.