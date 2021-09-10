Умер экс-президент Португалии Сампаю
В Португалии умер экс-президент Жорже Сампаю
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Ему был 81 год.
Сампаю госпитализировали в конце августа, у экс-президента были проблемы респираторного характера.
Он провел два срока на посту президента - с 1996 по 2006 год. В 1989 году он занял пост мэра Лиссабона и пробыл в должности до 1995 года.
После президентства стал спецпредставителем генсека ООН по глобальному плану борьбы с туберкулезом. В 2013 году Сампаю организовал платформу для сирийских студентов, чтобы решить проблему доступа к образованию из-за войны в Сирии.
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