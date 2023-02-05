Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
В ОАЭ на 80-м году жизни скончался бывший президент Пакистана Первез Мушарраф
Об этом сообщает AP .
Первез Мушарраф умер в Дубае после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.
Он родился в 1943 году в Дели. После обретения Пакистаном независимости окончил военную академию, участвовал в боевых действиях против Индии. Занимал ряд должностей в вооруженных силах Пакистана, в 1998 году стал начальником штаба сухопутных войск.
Он пришел к власти в Пакистане в результате бескровного военного переворота 1999 года. Мушарраф сначала стал премьер-министром страны, а пост президента занимал в период с 2001 по 2008 год. Он добровольно ушел в отставку в 2008 году на фоне угрозы импичмента.
Мушарраф попытался снова вернуться к власти на выборах 2013 года.
Однако по инициативе правительства Пакистана в отношении Мушаррафа возбудили уголовное дело. Его обвинили в государственной измене из-за введения чрезвычайного положения и приостановления действия конституции в стране в 2007 году, когда Верховный суд принял решение рассмотреть вопрос о легитимности переизбрания Мушаррафа на новый срок. В конце 2019 года Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни, однако через месяц приговор был отменен.
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