Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

Об этом сообщает AP .

Первез Мушарраф умер в Дубае после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.

Он родился в 1943 году в Дели. После обретения Пакистаном независимости окончил военную академию, участвовал в боевых действиях против Индии. Занимал ряд должностей в вооруженных силах Пакистана, в 1998 году стал начальником штаба сухопутных войск.

Он пришел к власти в Пакистане в результате бескровного военного переворота 1999 года. Мушарраф сначала стал премьер-министром страны, а пост президента занимал в период с 2001 по 2008 год. Он добровольно ушел в отставку в 2008 году на фоне угрозы импичмента.

Мушарраф попытался снова вернуться к власти на выборах 2013 года.

Однако по инициативе правительства Пакистана в отношении Мушаррафа возбудили уголовное дело. Его обвинили в государственной измене из-за введения чрезвычайного положения и приостановления действия конституции в стране в 2007 году, когда Верховный суд принял решение рассмотреть вопрос о легитимности переизбрания Мушаррафа на новый срок. В конце 2019 года Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни, однако через месяц приговор был отменен.