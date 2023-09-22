Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано
Вечером пятницы, 22 сентября, скончался бывший президент Италии Джорджо Наполитано
Об этом сообщает ANSA .
По информации источника, экспрезидент Италии Джорджо Наполитано скончался в 19:45 в клинике Salvator Mundi в Риме. В последнее время состояние 98-летнего политика ухудшилось. Несколько месяцев он находился в больнице.
В среду итальянские СМИ писали, что врачи отключили Наполитано от аппарата вентиляции легких.
"Внимателен к каждой мелочи, неутомимый работник, глубокое знание парламентской жизни и политической динамики всей истории республики", - описывают журналисты Джорджо Наполитано.
Кто такой Джорджо Наполитано
11-й президент Италии. В 2013 году Джорджо Наполитано стал первым в истории Итальянской Республики, кого переизбрали на второй срок. Однако в 2015-м он ушел в отставку досрочно – по возрасту – на тот момент ему было 89 лет.
Имел прозвище "Re Umberto" (Король Умберто), из-за своего сходства с королем Умберто II и аристократических манер.
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