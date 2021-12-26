Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс
Бывший президент Греции Каролос Папульяс скончался на 93-м году жизни
Об этом сообщает Афинское агентство новостей.
Папульяс руководил страной два пятилетних срока в 2005-2015 годах.
Политик получил юридическое образование. Окончил юридический факультет Афинского университета, аспирантуру Миланского университета, а затем получил докторскую степень по праву в Кельнском университете.
В годы военной хунты участвовал в борьбе против диктатуры. С 1974 по 2004 год Папульяс занимал различные государственные должности.
На заседании парламента 8 февраля 2005 года Каролос Папульяс был избран президентом Греции. 3 февраля 2010 года он был переизбран на высшую должность в стране. Папульяс был только третьим президентом, переизбранным на второй срок.
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