Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс

Об этом сообщает Афинское агентство новостей.

Папульяс руководил страной два пятилетних срока в 2005-2015 годах.

Политик получил юридическое образование. Окончил юридический факультет Афинского университета, аспирантуру Миланского университета, а затем получил докторскую степень по праву в Кельнском университете.

В годы военной хунты участвовал в борьбе против диктатуры. С 1974 по 2004 год Папульяс занимал различные государственные должности.

На заседании парламента 8 февраля 2005 года Каролос Папульяс был избран президентом Греции. 3 февраля 2010 года он был переизбран на высшую должность в стране. Папульяс был только третьим президентом, переизбранным на второй срок.

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