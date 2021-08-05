Умер экс-премьер и первый глава СБУ Евгений Марчук

Об этом сообщила его жена Лариса Ившина в Facebook.



"Черный день. Умер Евгений Кириллович", - написала она.



Причина смерти: остановка сердца.



Он родился в 1941 году. Работал в КГБ УССР. После провозглашения независимости Украины - стал первым главой Службы безопасности Украины. Дважды был народным депутатом. В 1995 стал премьер-министром. Впоследствии в 1999 году его назначили секретарем СНБО, В 2003-2004 годах был министром обороны Украины. С 2015 до 2019 года - однн из участников украинской делегации в ТКГ по Донбассу, с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 возглавлял делагацию.