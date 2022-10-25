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Умер экс-министр обороны США Эштон Картер, который лоббировал помощь Украине, а Россию считал глобальной угрозой

25 октября, 2022 вторник
18:37
Мир

В США в возрасте 68 лет скончался бывший глава Пентагона Эштон Картер, работавший в администрации 44-го президента США Барака Обамы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.

Отмечается, что Эштон Картер скончался в понедельник вечером после внезапного сердечного приступа.

Эштон Картер возглавлял Минобороны США в 2015-17 годах во время президентства Барака Обамы.

Картер помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отвергнуть военную группировку Исламского государства в Сирии и Ираке.

Как кандидат на должность министра обороны США Эштон Картер заявлял, что западные страны не должны давать России право рассматривать бывшие советские республики, в том числе и Украину, как зону своих интересов.

А уже будучи министром обороны США он отмечал, что Украине необходимо предоставить оружие для борьбы с российскими террористами на Донбассе.

Эштон Картер называл Россию глобальной опасностью для Штатов.

После ухода из государственной службы Картер руководил Белферовским центром науки и международных отношений в Гарвардской школе Кеннеди.

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США
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