Умер экс-министр обороны США Эштон Картер, который лоббировал помощь Украине, а Россию считал глобальной угрозой
В США в возрасте 68 лет скончался бывший глава Пентагона Эштон Картер, работавший в администрации 44-го президента США Барака Обамы
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.
Отмечается, что Эштон Картер скончался в понедельник вечером после внезапного сердечного приступа.
Эштон Картер возглавлял Минобороны США в 2015-17 годах во время президентства Барака Обамы.
Картер помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отвергнуть военную группировку Исламского государства в Сирии и Ираке.
Как кандидат на должность министра обороны США Эштон Картер заявлял, что западные страны не должны давать России право рассматривать бывшие советские республики, в том числе и Украину, как зону своих интересов.
А уже будучи министром обороны США он отмечал, что Украине необходимо предоставить оружие для борьбы с российскими террористами на Донбассе.
Эштон Картер называл Россию глобальной опасностью для Штатов.
После ухода из государственной службы Картер руководил Белферовским центром науки и международных отношений в Гарвардской школе Кеннеди.
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