Умер экс-футболист ПСЖ, он был в коме 39 лет

Об этом сообщает Mirror .

Жан-Пьер Адамс, который завершил карьеру в 1981 году, через год впал в кому. Экс-футболист провел в коме 39 лет из-за ошибки анестезиолога во время операции на колене.

В течение 39 лет за Адамсом ухаживала его жена Бернадетт. Сегодня француз умер, он так и не пришел в себя за почти 40 лет. В марте ему исполнилось 73.



Будучи футболистом, Жан-Пьер Адамс успел сыграть за ПСЖ, "Ниццу", "Ним" и ряд других французских клубов.



Адамс на позиции центрального защитника сыграл 22 матча за сборную Франции по футболу.