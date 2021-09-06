Умер экс-футболист ПСЖ, он был в коме 39 лет
Бывший игрок ПСЖ Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет
Об этом сообщает Mirror .
Жан-Пьер Адамс, который завершил карьеру в 1981 году, через год впал в кому. Экс-футболист провел в коме 39 лет из-за ошибки анестезиолога во время операции на колене.
В течение 39 лет за Адамсом ухаживала его жена Бернадетт. Сегодня француз умер, он так и не пришел в себя за почти 40 лет. В марте ему исполнилось 73.
Будучи футболистом, Жан-Пьер Адамс успел сыграть за ПСЖ, "Ниццу", "Ним" и ряд других французских клубов.
Адамс на позиции центрального защитника сыграл 22 матча за сборную Франции по футболу.
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