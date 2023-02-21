Об этом сообщает "Реал" в Twitter.

Амансио выступал за "Реал" с 1962 по 1976 год. Он сыграл за мадридцев 471 матч и забил 155 голов. Форвард 9 раз выигрывал чемпионат Испании, дважды становился его лучшим бомбардиром и завоевал Кубок европейских чемпионов.

Вместе со сборной Испании в 1964 году стал чемпионом Европы.

В 1984 – 1985 годах был главным тренером "Реалом". В октябре 2022 года Амансио получил звание почетного президента "Реала".