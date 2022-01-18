Умер единственный в истории шестикратный обладатель Кубка чемпионов
На 89-м году жизни скончался бывший футболист испанского "Реала" Франсиско Хенто
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Франсиско Хенто выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. В общей сложности он провел за "Реал" 600 матчей и забил 182 гола.
Хенто является единственным в мире игроком, шесть раз ставшим победителем Кубка европейских чемпионов.
Также в составе "Реала" он 12 раз выиграл чемпионат Испании, дважды побеждал в Кубке Испании и выиграл Межконтинентальный кубок.
В общей сложности Хенто получил с "Реалом" 23 трофея и вместе с бразильцем Марсело является рекордсменом клуба.
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