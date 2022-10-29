Умер Джерри Ли Льюис – один из основателей рок-н-ролла

Об этом сообщил его публицист Зак Фарнум. Некролог также опубликован на facebook-странице Джерри Ли Льюиса.

Льюис скончался в своем доме в округе ДеСото, штат Миссисипи. Причины смерти не называют, однако известно, что музыкант некоторое время имел проблемы со здоровьем. Так, в 2019 году Льюис перенес инсульт, в результате чего не мог играть на фортепиано. Однако через год во время записи альбома госпел-песен обнаружил, что его правая рука начала двигаться.

Льюиса считают одним из основателей рок-н-ролла. Его зрелищное и зажигательное исполнение песен, в частности известной Great Balls of Fire, помогло сделать рок-н-ролл ведущей американской поп-музыкой 1950-х. Являлся одним из главных поп-музыкантов 1950-х и 1960-х годов, повлияв не только на рок-н-ролл, но и на развитие мировой популярной музыки.

Льюис сам писал тексты и музыку к своим песням. Слава пришла к нему в 1957 году после записи сингла Whole Lotta Shakin' Goin' On. Вместе с такими музыкантами как Элвис Пресли, Чак Берри, Джонни Кэш и Литтл Ричард, он заложил основу нового музыкального движения.

Джерри Ли Льюис родился в 1935 году в городе Ферридей (Северная Луизиана), рос в набожной семье, и его ранние музыкальные впечатления связаны с церковной музыкой.

Родители Джерри Ли любили музыку кантри, а в доме своей тети Джерри время от времени играл на пианино. Родители увидели в нем талант к музыке и даже заложили дом, чтобы приобрести сыну фортепиано, когда ему было 8 лет.

В середине 50-х Джерри изучал богословие в библейском колледже в Техасе, готовясь стать проповедником. Однако его выгнали оттуда после того, как музыкант исполнил буги-вуги-версию гимна My God is Real.

Джерри Ли не вернулся к образованию и начал играть вживую. В Sun Studios в Мемфисе сначала выступал сначала как студийный музыкант, а затем как сольный исполнитель.

Прорыв в Льюис пришел после рок-н-рольного сингла Whole Lotta Shakin 'Goin' On. Джерри Ли Льюис прославился безумно энергичной манерой исполнения песен и поведением на сцене. Нередко он играл стоя, откинув стул от инструмента.

В 1958 году, когда его третий хит, Breathless, поднялся до № 2 национального чарта, музыкант отправился в триумфальное турне по Великобритании. Тогда же Джерри Ли попал в скандал. Журналисты обнаружили, что путешествующая с ним молодая девушка Майра Гейл Браун – это его 13-летняя невеста и двоюродная сестра. При этом музыкант уже был женат.

Из-за скандала Льюис прервал свое турне и вернулся в США. Популяемость его пошла на убыль. Следующие записи имели провальные продажи, многие радиостанции отказались включать в эфир его музыку.

После Джерри Ли Льюис часто должен был выступать в небольших клубах за несколько сотен долларов за ночь.

Льюис записал 40 студийных альбомов, последним из которых стал Rock&Roll Time, 2014 года. Альбом Mean Old Man вошел в топ-30 США после его выпуска в 2010 году, включал дуэты с такими звездами, как Шерил Кроу, Вилли Нельсон, Мик Джаггер, Эрик Клэптон.

В 1986 он стал одним из первых 10 исполнителей, введенных в Зал славы рок-н-ролла.

Месяц назад, 29 сентября, Джерри Ли Льюису исполнилось 87 лет.

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