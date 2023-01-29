Об этом вечером в воскресенье, 29 января 2023 года, сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя", - проинформировал глава НСПУ в 19:45.

"Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич", - добавил Сидоржевский.

Справка

Дмитрий Васильевич Павлычко родился в 1929 году в карпатском селе Стопчатов вблизи Коломыи.

Относился к этнографической группе гуцулы.

В 1945-46 гг. находился за решеткой в связи с обвинением в сотрудничестве с УПА.

Относился к творческому поколению литераторов-шестидесятников.

1964 г. – написал слова к народному хиту "Два кольори".

В 70-х гг. редактировало журнал "Всесвіт", где печатались украиноязычные переводы иностранных литературных новинок.

В конце 80-х гг. принял участие в восстановлении Независимости.

Был сотворцом Народного Руха, председателем Общества украинского языка.

Работал народным депутатом, а также послом в Польше и Словакии.

Противодействовал режиму Януковича в составе "Народного комитета спасения Украины".

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