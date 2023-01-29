Умер Дмитро Павлычко
На 94-м году жизни не стало украинского поэта, переводчика, публициста, общественного и политического деятеля Дмитра Павлычко
Об этом вечером в воскресенье, 29 января 2023 года, сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.
"Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя", - проинформировал глава НСПУ в 19:45.
"Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич", - добавил Сидоржевский.
Справка
Дмитрий Васильевич Павлычко родился в 1929 году в карпатском селе Стопчатов вблизи Коломыи.
Относился к этнографической группе гуцулы.
В 1945-46 гг. находился за решеткой в связи с обвинением в сотрудничестве с УПА.
Относился к творческому поколению литераторов-шестидесятников.
1964 г. – написал слова к народному хиту "Два кольори".
В 70-х гг. редактировало журнал "Всесвіт", где печатались украиноязычные переводы иностранных литературных новинок.
В конце 80-х гг. принял участие в восстановлении Независимости.
Был сотворцом Народного Руха, председателем Общества украинского языка.
Работал народным депутатом, а также послом в Польше и Словакии.
Противодействовал режиму Януковича в составе "Народного комитета спасения Украины".
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