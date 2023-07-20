Умер диссидент и политзаключенный Василий Овсиенко

Об этом сообщил Вахтанг Кипиани в facebook .

"Не стало Василия Овсиенко - человека многочисленных добродетелей, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брёжневско-горбачевских лагерей. Последние годы Василий болел. Это был большой и очень скромный человек, подвижник, которых единицы на миллионы", – написал Кипиани.

Что известно о Василии Овсеенко

Василий Овсиенко родился 8 апреля 1949 в селе Ставки Радомышльского района Житомирской области. В 1967-1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета. Распространял украинский самиздат в среде студентов.

5 марта 1973 года был арестован по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды. Приговор: 4 года лишения свободы в лагерях строгого режима.

Освободившись в марте 1977 года, жил под административным надзором в родном селе и работал в колхозе художником-оформителем. Поддерживал переписку с другими диссидентами и их семьями. Его информация о событиях в Мордовских лагерях была использована Украинской Хельсинкской группой.

18 ноября 1978 года Василий Овсиенко был задержан милицией в связи с приездом в него членов УХГ Оксаны Мешко и Ольги Бабич-Орловой. Объяснение давать отказался, за что милиционер обругал его матом и вытолкнул из сельсовета. Овсиенко подал на милиционеров и кгбиста в суд, в результате чего против него самого 1 декабря было возбуждено уголовное дело по обвинению в оказании насильственного сопротивления милиционерам — будто оторвал милиционеру две пуговицы.

8 февраля 1979 года приговорен Радомышльским райсудом к 3 годам лишения свободы "за сопротивление милиции".

26 августа 1981 осужден Житомирским областным судом "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Помилован указом Верховного Совета СССР от 12 августа 1988 года.

В сентябре 1988 вошел во Всеукраинский координационный совет Украинского Хельсинкского Союза, возглавлял его Житомирский филиал.

С апреля 1990 года являлся секретарем Украинской республиканской партии по издательским делам. С мая 1997 года – заместитель председателя Республиканской христианской партии.

С июня 1998 – координатор программы Харьковской правозащитной группы. Записал и опубликовал самое большое количество интервью с политзаключенными, пополнял электронный архив ХПГ биографическими справками политзаключенных.