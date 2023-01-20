Умер член Зала славы рок-н-ролла Дэвид Кросби
В возрасте 81 года скончался американский музыкант Дэвид Кросби
Об этом сообщает Variety.
По информации источника, в последнее время Дэвид Кросби боролся с тяжелой болезнью.
В 2022 году американец заявил о решении прекратить выступления вживую. Однако недавно музыкант говорил, что передумал и надеется вернуться на сцену.
В 1991 году Кросби был включен в Зал славы рок-н-ролла, как музыкант The Byrds. А в 1997 году – в составе Crosby, Stills & Nash.
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