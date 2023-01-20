Умер член Зала славы рок-н-ролла Дэвид Кросби

Об этом сообщает Variety.

По информации источника, в последнее время Дэвид Кросби боролся с тяжелой болезнью.

В 2022 году американец заявил о решении прекратить выступления вживую. Однако недавно музыкант говорил, что передумал и надеется вернуться на сцену.

В 1991 году Кросби был включен в Зал славы рок-н-ролла, как музыкант The Byrds. А в 1997 году – в составе Crosby, Stills & Nash.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb