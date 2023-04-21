Умер чемпион Европы по футболу

Об этом объявил официальный твиттер "Барселоны".

Испанский клуб не сообщил о причинах смерти своего экс-футболиста. Ему было 82 года.

За "Барселону" Хосеп Мария Фусте сыграл 406 матчей, забил 117 голов. Испанец выступал за "Барсу" с 1962 по 1972 год. Также играл за испанские команды "Кондал", "Осасуну" и "Эркулес".

В 1964 году Фусте стал победителем чемпионата Европы по футболу.