Умер чемпион Европы по футболу
В возрасте 82 лет скончался бывший игрок "Барселоны" Хосеп Мария Фусте
Об этом объявил официальный твиттер "Барселоны".
Испанский клуб не сообщил о причинах смерти своего экс-футболиста. Ему было 82 года.
За "Барселону" Хосеп Мария Фусте сыграл 406 матчей, забил 117 голов. Испанец выступал за "Барсу" с 1962 по 1972 год. Также играл за испанские команды "Кондал", "Осасуну" и "Эркулес".
В 1964 году Фусте стал победителем чемпионата Европы по футболу.
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