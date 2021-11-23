Умер бывший южнокорейский диктатор Чон Ду Хван

Об этом сообщает CNN.



У Чон Ду Хвана диагностировали рак крови и множественную миелому, в последнее время его состояние ухудшалось.



За жестокое подавление продемократических демонстраций в Квандже в 1980 году Чон Ду Хван был осужден и получил смягченный смертный приговор.



В середине 1990-х во время судебного процесса Чон Ду Хван защищал военный переворот 1979 как необходимый для спасения нации от политического кризиса и отрицал отправку войск в Квандж.



Чон Ду Хван умер примерно через месяц после того, как в возрасте 88 лет умер его товарищ по перевороту Ро Де У, шестой президент Южной Кореи.



Восстание в Кванджу - акции протеста в южнокорейском городе Кванджу, которые проходили с 18 по 27 мая 1980 года и были жестоко подавлены правительственными силами. Во времена правления Чон Ду Хвана инцидент в Квандже официально рассматривался как прокоммунистический мятеж. Однако после его ухода с поста президента в 1988 году восстание начали рассматривать как попытку установления демократии.



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