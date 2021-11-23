Умер бывший южнокорейский диктатор Чон Ду Хван
Во вторник, 23 ноября, в возрасте 90 лет скончался пятый президент Южной Кореи Чон Ду Хван, совершивший военный переворот в 1979 году и жестоко подавивший протесты в Квандже в 1980 году против диктатуры и военного положения.
Об этом сообщает CNN.
У Чон Ду Хвана диагностировали рак крови и множественную миелому, в последнее время его состояние ухудшалось.
За жестокое подавление продемократических демонстраций в Квандже в 1980 году Чон Ду Хван был осужден и получил смягченный смертный приговор.
В середине 1990-х во время судебного процесса Чон Ду Хван защищал военный переворот 1979 как необходимый для спасения нации от политического кризиса и отрицал отправку войск в Квандж.
Чон Ду Хван умер примерно через месяц после того, как в возрасте 88 лет умер его товарищ по перевороту Ро Де У, шестой президент Южной Кореи.
Восстание в Кванджу - акции протеста в южнокорейском городе Кванджу, которые проходили с 18 по 27 мая 1980 года и были жестоко подавлены правительственными силами. Во времена правления Чон Ду Хвана инцидент в Квандже официально рассматривался как прокоммунистический мятеж. Однако после его ухода с поста президента в 1988 году восстание начали рассматривать как попытку установления демократии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 30.03Продажа 30.47
- Актуальное
- Важное