Умер бывший владелец Adidas и клуба, выигравшего Лигу чемпионов, Бернар Тапи

Об этом сообщает Le Monde .

Бизнесмену было 78 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Бернар Тапи родился в семье водопроводчика и стал одним из самых богатых французов. Он занимался скупкой, восстановлением бизнеса и последующей продажей обанкротившихся компаний. В течение трех лет - с 1990 по 1993 год - он владел компанией Adidas.

Тапи работал министром по вопросам городского развития в правительстве Франции при президенте Франсуа Миттеране, избирался депутатом Национального собрания Франции и Европарламента.

В 1986 году Бернар Тапи приобрел футбольный клуб "Марсель" в течение восьми лет был его президентом, а в 1993 году привел к победе в Лиге чемпионов.

Позже Тапи был обвинен в организации договорных матчей, отмывании денег и отстранен от футбола. "Олимпик" за махинации своего руководства отправился во второй дивизион чемпионата Франции.

В последние годы Тапи возглавлял холдинг Bernard Tapie Group и владел 89% La Provence Group, издающий газеты La Provence и Corse-Matin. Его состояние оценивалось в 250 млн евро.