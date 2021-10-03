Умер бывший владелец Adidas и клуба, выигравшего Лигу чемпионов, Бернар Тапи
На 79-м году жизни умер бывший владелец компании Adidas и футбольного клуба "Марсель", который выиграл Лигу чемпионов-1993, Бернар Тапи
Об этом сообщает Le Monde .
Бизнесмену было 78 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.
Бернар Тапи родился в семье водопроводчика и стал одним из самых богатых французов. Он занимался скупкой, восстановлением бизнеса и последующей продажей обанкротившихся компаний. В течение трех лет - с 1990 по 1993 год - он владел компанией Adidas.
Тапи работал министром по вопросам городского развития в правительстве Франции при президенте Франсуа Миттеране, избирался депутатом Национального собрания Франции и Европарламента.
В 1986 году Бернар Тапи приобрел футбольный клуб "Марсель" в течение восьми лет был его президентом, а в 1993 году привел к победе в Лиге чемпионов.
Позже Тапи был обвинен в организации договорных матчей, отмывании денег и отстранен от футбола. "Олимпик" за махинации своего руководства отправился во второй дивизион чемпионата Франции.
В последние годы Тапи возглавлял холдинг Bernard Tapie Group и владел 89% La Provence Group, издающий газеты La Provence и Corse-Matin. Его состояние оценивалось в 250 млн евро.
- Напомним, 4 апреля во Франции избили и ограбили бывшего владельца французского футбольного клуба "Марсель" Бернара Тапи.
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