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Умер бывший президент МОК Жак Рогге

29 августа, 2021 воскресенье
19:26
Спорт

На 80-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

Об этом сообщает официальный сайт МОК .

Жак Рогге был президентом МОК с 2001 по 2013 год. Причина его смерти не называется.

Рогге перед назначением на пост президента МОК возглавлял Олимпийский комитет Бельгии (с 1989 по 1992 год) и Европейской олимпийский комитет (с 1989 по 2001 год). После отставки с поста президента МОК Рогге стал почетным президентом Международного олимпийского комитета. Последней Олимпиадой, организованной при его участии, стали Игры 2012 года в Лондоне.

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Олимпиада-2012
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