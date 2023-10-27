Умер бывший премьер-министр Госсовета КНР
В пятницу, 27 октября, скончался бывший премьер-министр Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кецян
Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.
По информации источника, причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. Ли Кецян находился на отдыхе в Шанхае, медики не смогли спасти бывшего премьер-министра КНР.
Ли Кецян был утвержден премьером Государственного совета КНР в марте 2013 года решением Всекитайского собрания народных представителей. В марте 2018 года его переизбрали на этот пост.
- 25 октября лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что дальнейшая судьба человечества зависит от того, смогут ли Китай и США найти взаимопонимание друг с другом.
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