Умер бывший премьер-министр Госсовета КНР

Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

По информации источника, причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. Ли Кецян находился на отдыхе в Шанхае, медики не смогли спасти бывшего премьер-министра КНР.

Ли Кецян был утвержден премьером Государственного совета КНР в марте 2013 года решением Всекитайского собрания народных представителей. В марте 2018 года его переизбрали на этот пост.