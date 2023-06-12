Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Сильвио Берлускони скончался сегодня в больнице Сан-Рафаэле в Милане", - говорится в сообщении.

Стало известно, что Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу, 9 июня, после 45-дневной госпитализации из-за пневмонии и лейкемии, его выписали из больницы несколько недель назад.

По информации издания, утром 12 июня брат Берлускони Паоло вместе с детьми прибыл в больницу, где уже находилась партнерша политика Марта Фашина.

Сильвио Берлускони четыре раза занимал должность премьер-министра Италии.

Справка

5 апреля Берлускони попал в реанимацию миланской больницы Сан-Раффаэле. Медики сообщили, что эксглава правительства болеет лейкемией и попал в реанимацию из-за легочной инфекции.

16 апреля издание ANSA сообщало, что состояние Сильвио Берлускони, госпитализированного с легочной инфекцией, улучшилось и его перевели из реанимации.

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони известен своей тесной дружбой с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Берлускони, комментируя встречу премьера Италии и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе , заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским. Также он отметил, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще. Тогда на заявление политика отреагировала действующая глава правительства Италии Джорджия Мелони и спикер МИД Украины Олег Николенко.

13 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко назвал обвинения Сильвио Берлускони в адрес Владимира Зеленского в "атаках на Донбасс" попыткой продемонстрировать свою лояльность Владимиру Путину.

Затем Берлускони начал оправдываться после своих циничных слов о Владимире Зеленском и сказал, что всегда был на стороне украинцев и мира.