Умер бывший народный депутат Юрий Кармазин

Об этом родные сообщили на его странице в facebook.

"Сегодня в 10.00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна ее создателя.

Царство Небесное! Вечная память!", - написали родные Кармазина.

Юрий Кармазин был депутатом Верховной Рады второго, третьего, четвертого и шестого созывов. Дважды избирался по мажоритарному округу в Одессе. Был членом фракций "Громада" и "Солидарность",

В 2002 году прошел в ВР от "Блока Виктора Ющенко "Наша Украина", в 2007 – от блока "Наша Украина – Народная Самооборона".

В 1999 Юрий Кармазин принимал участие в выборах президента Украины.

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