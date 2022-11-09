Умер бывший народный депутат Юрий Кармазин
В среду, 9 ноября, на 66-м году жизни скончался бывший народный депутат Юрий Кармазин
Об этом родные сообщили на его странице в facebook.
"Сегодня в 10.00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна ее создателя.
Царство Небесное! Вечная память!", - написали родные Кармазина.
Юрий Кармазин был депутатом Верховной Рады второго, третьего, четвертого и шестого созывов. Дважды избирался по мажоритарному округу в Одессе. Был членом фракций "Громада" и "Солидарность",
В 2002 году прошел в ВР от "Блока Виктора Ющенко "Наша Украина", в 2007 – от блока "Наша Украина – Народная Самооборона".
В 1999 Юрий Кармазин принимал участие в выборах президента Украины.
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