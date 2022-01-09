Умер бывший народный депутат Украины Владимир Пак

Об этом Еспресо.TV сообщили из правлений этих союзов.



"Уход в вечность Владимира Петровича – это неописуемая потеря для родных, близких, многочисленных друзей и коллег. Владимир Пак был специалистом своего дела, ведь профессиональный путь Владимира Петровича – это пример преданности и любви к любым задачам, за которые он брался", – говорится в сообщении.



Владимир Петрович Пак трижды избирался депутатом Киевского областного совета, был народным депутатом Украины 4-го созыва (фракция "Наша Украина"), а также членом Комитета по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи.



Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.







"За годы его плодотворного труда была успешно организована работа Киевского облпотребсоюза и регионпотребсоюза", - подчеркивают коллеги покойного.



За добросовестный труд, высокий профессионализм был награжден многочисленными правительственными грамотами и наградами, медалью "За доблестный труд" (1970 г.), Орденом Трудового Красного Знамени (1987 г.), орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2010 г.), Орденом " За заслуги ІІІ степени (2017 г.).



В сообщении говорится, что прощание с Владимиром Петровичем Паком состоится 10 января с 10:00 до 12:00 в прощальном зале клиники Феофания по адресу: ул. Академика Заболотного, 21.



Контактное лицо – Юрий, 067 712 73 12.





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