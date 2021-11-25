Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.



"Сегодня не стало Александра Омельченко... Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца", - написал Кличко.

18 ноября Виталий Кличко сообщал, что Омельченко госпитализировали со значительным поражением легких в результате заболевания COVID-19. Сын Омельченко сказал, что экс-мер находился в стабильно тяжелом состоянии и дышал с помощью кислородной маски.



В 1994-1996 годах Александр Омельченко был первым заместителем главы КГГА. Пост мэра Киева занимал с 1998 по 2006 год. В 2014 году снова баллотировался на выборах городского головы, однако не победил и с тех пор был депутатом КГГА.