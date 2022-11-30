Об этом сообщает Синьхуа .

Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет в Шанхае. Он стал главой КНР в 1993 году и покинул пост в 2003 году. По данным национального информационного агентства, причиной смерти Цзян Цзэминя стала лейкемия и полиорганная недостаточность.

Цзян Цзэминь сменил на посту генерального секретаря коммунистической партии Китая Чжао Цзияна, который поддержал требования протестующих во время протестов на площади Тяньаньмэнь и был отстранен от должности и помещен под домашний арест.

Цзян Цзэминь сделал частью партийной программы компартии КНР теорию трех представительств. Согласно ей китайская интеллигенция сравнивается в политических правах с рабочими и крестьянами. Кроме того, эта теория открыла дорогу к компартии и управленческим структурам частным предпринимателям.

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