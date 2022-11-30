Умер бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, пришедший к власти после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь
На 97-м году жизни скончался бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, руководивший компартией КНР с 1989 по 2002 год и являвшийся главой страны с 1993 по 2003 год.
Об этом сообщает Синьхуа .
Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет в Шанхае. Он стал главой КНР в 1993 году и покинул пост в 2003 году. По данным национального информационного агентства, причиной смерти Цзян Цзэминя стала лейкемия и полиорганная недостаточность.
Цзян Цзэминь сменил на посту генерального секретаря коммунистической партии Китая Чжао Цзияна, который поддержал требования протестующих во время протестов на площади Тяньаньмэнь и был отстранен от должности и помещен под домашний арест.
Цзян Цзэминь сделал частью партийной программы компартии КНР теорию трех представительств. Согласно ей китайская интеллигенция сравнивается в политических правах с рабочими и крестьянами. Кроме того, эта теория открыла дорогу к компартии и управленческим структурам частным предпринимателям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное