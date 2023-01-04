Умер бывший глава парламента РФ Хасбулатов
На 81-м году умер бывший глава российского парламента Руслан Хасбулатов
Об этом сообщает Голос Америки .
Хасбулатов скончался 3 января на своей даче в Московской области.
Он родился в 1942 году в Грозном. В начале 90-х годов Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. В октябре 1991 года он стал последним председателем Верховного совета РСФСР. Руслан Хасбулатов в августе 1991 года являлся одной из ключевых фигур, выступивших против путча.
В декабре 1991 года стал первым председателем парламента России после распада СССР.
В 1993 году Хасбулатов вместе с вице-президентом РФ Александром Руцким стал активным противником тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Противостояние привело к конституционному кризису, вылившемуся в вооруженные столкновения в Москве. Верховный совет был распущен, а Хасбулатов на время был взят под стражу, но вскоре, как и другие участники событий, амнистирован.
2003 Хасбулатов заявлял о намерении баллотироваться на выборах председателя Чечни, но в результате участия в них не принял. В 2021 году поддержал переизбрание на новый срок чеченского лидера Рамзана Кадырова.
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